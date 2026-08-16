Pressefreiheit / KatzenjammerJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 16.08.2026: Pressefreiheit / Katzenjammer
22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6
Helga ist für die Schülerzeitung verantwortlich. Ihr rivalisierender Redakteur ist Arnold, mit dem sie sich auch gleich anlegt. Arnold findet ein Kätzchen in der Mülltonne. Er möchte den Besitzer finden und macht sich auf die Suche.
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Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 3, Season 3-5: Nickelodeon & © Season 1, Season 3: Nickelodeon Germany