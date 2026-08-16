Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hey Arnold!

Pressefreiheit / Katzenjammer

NickelodeonFolge vom 16.08.2026
Pressefreiheit / Katzenjammer

Pressefreiheit / KatzenjammerJetzt kostenlos streamen

Hey Arnold!

Folge vom 16.08.2026: Pressefreiheit / Katzenjammer

22 Min.Folge vom 16.08.2026Ab 6

Helga ist für die Schülerzeitung verantwortlich. Ihr rivalisierender Redakteur ist Arnold, mit dem sie sich auch gleich anlegt. Arnold findet ein Kätzchen in der Mülltonne. Er möchte den Besitzer finden und macht sich auf die Suche.

Alle verfügbaren Folgen