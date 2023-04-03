Vom Unterricht ausgeschlossen / Ernie ist verliebtJetzt kostenlos streamen
Hey Arnold!
Folge vom 03.04.2023: Vom Unterricht ausgeschlossen / Ernie ist verliebt
23 Min.Folge vom 03.04.2023Ab 6
Da er Schule für dumm und überflüssig hält, entscheidet Arnold, nicht mehr hinzugehen. Aber schon nach zwei Tagen wird ihm langweilig. Ernie ist in ein Model verliebt. Es kommt sogar zu einem Date, aber mehr möchte die Schönheit danach nicht.
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Copyrights:© Nickelodeon