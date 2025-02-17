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Highway Cops

Sport1Staffel 1Folge 1vom 17.02.2025
Folge 1

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Highway Cops

Folge 1: Folge 1

22 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12

In Queenstown müssen die Highway Cops dieses Mal erste Hilfe leisten. Eine Frau wurde von einem Auto angefahren und hat sich dabei vermutlich Verletzungen im Beckenbereich zugezogen. Constable Tony Greig wird ebenfalls zu einem Unfallort gerufen.

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