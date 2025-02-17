Staffel 1Folge 1vom 17.02.2025
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Highway Cops
Folge 1: Folge 1
22 Min.Folge vom 17.02.2025Ab 12
In Queenstown müssen die Highway Cops dieses Mal erste Hilfe leisten. Eine Frau wurde von einem Auto angefahren und hat sich dabei vermutlich Verletzungen im Beckenbereich zugezogen. Constable Tony Greig wird ebenfalls zu einem Unfallort gerufen.
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Highway Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sport1