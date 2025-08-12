Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sport1Staffel 1Folge 7vom 12.08.2025
22 Min.Folge vom 12.08.2025Ab 12

Constable Graeme Buttar ist auf dem Weg zu einem Radfahrer, der behauptet, aus einem gelben Van mit Gegenständen beworfen worden zu sein. Die Beamten können den Lieferwagen ausfindig machen. Doch die Fahrer geben sich unwissend.

