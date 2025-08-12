Staffel 1Folge 7vom 12.08.2025
Highway Cops
Folge 7
22 Min.Ab 12
Constable Graeme Buttar ist auf dem Weg zu einem Radfahrer, der behauptet, aus einem gelben Van mit Gegenständen beworfen worden zu sein. Die Beamten können den Lieferwagen ausfindig machen. Doch die Fahrer geben sich unwissend.
Highway Cops
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
© Sport1