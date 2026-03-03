Staffel 2Folge 10vom 03.03.2026
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Highway Cops
Folge 10: Folge 10
22 Min.Folge vom 03.03.2026Ab 12
Der Verkehrspolizist Bruce Wotherspoon erhält einen Anruf aus der Zentrale: Er soll nach Foxton fahren. Dort eskaliert die Lage in einem Ehestreit. Der Ehemann hat sich mit einer Axt und einem Gewehr bewaffnet. Bruce eilt zum Einsatzort.
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Highway Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sport1