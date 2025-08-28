Staffel 2Folge 12vom 28.08.2025
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Highway Cops
Folge 12: Folge 12
22 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Ein Honda City ist im Stausee gelandet. Die Fahrerin wird zunächst medizinisch verorgt, bevor sie aussagen kann. Sergeant Bruce Martin versucht, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Es scheint, als habe die Frau vergessen, die Handbremse anzuziehen.
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Highway Cops
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
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