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Highway Cops

Sport1Staffel 2Folge 12vom 28.08.2025
Folge 12

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Highway Cops

Folge 12: Folge 12

22 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

Ein Honda City ist im Stausee gelandet. Die Fahrerin wird zunächst medizinisch verorgt, bevor sie aussagen kann. Sergeant Bruce Martin versucht, den Unfallhergang zu rekonstruieren. Es scheint, als habe die Frau vergessen, die Handbremse anzuziehen.

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