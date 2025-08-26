Staffel 2Folge 13vom 26.08.2025
Highway Cops
Folge 13: Folge 13
Ab 12
Auf dem State Highway 8 kam es zu einem Unfall. Constable Fraser Jackson und sein Partner Patrick Greaney sind vor Ort und kümmern sich um die Absicherung des Unfallorts und die Pkw-Insassen. Diese sind in ihrem Auto eingesperrt.
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1