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Highway Cops

Sport1Staffel 2Folge 17vom 28.08.2025
Folge 17

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Highway Cops

Folge 17: Folge 17

22 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12

Eine Pkw-Fahrerin wird von Constable Tony Sharp angehalten. Dieser vermutet, dass die junge Dame mit Restalkohol unterwegs ist. Das Testergebnis zeigt, dass sie den zugelassenen Grenzwert tatsächlich um mehr als das Doppelte überschritten hat.

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