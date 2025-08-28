Staffel 2Folge 17vom 28.08.2025
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Highway Cops
Folge 17: Folge 17
22 Min.Folge vom 28.08.2025Ab 12
Eine Pkw-Fahrerin wird von Constable Tony Sharp angehalten. Dieser vermutet, dass die junge Dame mit Restalkohol unterwegs ist. Das Testergebnis zeigt, dass sie den zugelassenen Grenzwert tatsächlich um mehr als das Doppelte überschritten hat.
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Highway Cops
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1