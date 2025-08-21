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Highway Cops

Sport1Staffel 2Folge 2vom 21.08.2025
Folge 2

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Highway Cops

Folge 2: Folge 2

23 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12

Sergeant Dave Cross ist in Hokitika einem betrunkenen Randalierer auf der Spur. In dem kleinen Ort kann der Mann schnell ausfindig gemacht werden. Als der Rowdy zur Rede gestellt wird, reagiert er ungehalten. Deshalb wird er verhaftet.

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