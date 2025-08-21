Staffel 2Folge 2vom 21.08.2025
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Highway Cops
Folge 2: Folge 2
23 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
Sergeant Dave Cross ist in Hokitika einem betrunkenen Randalierer auf der Spur. In dem kleinen Ort kann der Mann schnell ausfindig gemacht werden. Als der Rowdy zur Rede gestellt wird, reagiert er ungehalten. Deshalb wird er verhaftet.
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Highway Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Sport1