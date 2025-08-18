Staffel 2Folge 4vom 18.08.2025
Folge 4Jetzt kostenlos streamen
Highway Cops
Folge 4: Folge 4
23 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 12
Greame Buttar empfängt einen Notruf. Ein Mann hat sich auf der Jagd aus Versehen selbst angeschossen. Die Sanitäter sind bereits vor Ort und der Beamte versucht, den Unfallhergang zu klären. Zudem wird ein Raser auf dem State Highway 48 gestoppt.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Cops
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1