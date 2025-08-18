Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Highway Cops

Sport1Staffel 2Folge 5vom 18.08.2025
Folge 5

Folge 5Jetzt kostenlos streamen

Highway Cops

Folge 5: Folge 5

23 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 12

Constable Patrick Greaney und sein Partner Fraser Jackson halten auf dem Highway in der Nähe von Alexandria einen Pkw-Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit an. Der Mann hat Beziehungsstress mit seiner Freundin und tritt deshalb aufs Gaspedal.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Highway Cops
Sport1

Highway Cops

Alle 2 Staffeln und Folgen