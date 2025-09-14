Highway Heroes Canada
Folge 6: Der Mörderberg
42 Min.Folge vom 14.09.2025Ab 12
Seit dem Unwetter vor ein paar Wochen ist Highway 7 die einzige Verbindung zur Westküste. Als auf der steilen, kurvigen Schnellstraße ein Sattelzug mit Anhänger im Graben liegen bleibt, muss das Team von Reliable Mission die Straße so schnell wie möglich wieder freimachen. Kirpal und seine Söhne kämpfen unterdessen mit einem Bagger, der auf einer Farm auf einem Haufen Sägemehl umgekippt ist.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen