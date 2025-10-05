Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Canada

Verbogen und verzogen

ProSieben MAXXStaffel 12Folge 15vom 05.10.2025
Folge 15: Verbogen und verzogen

39 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Al Quiring muss sich bei einem besonders kniffligen Auftrag beweisen: Eine tonnenschwere Mischtrommel muss von einem Truck gehievt und auf einem anderen installiert werden. Bei einer Verkehrskontrolle fällt ein Truck mit falsch eingestellten Bremsen auf und muss von der Straße. Andy Cullum von Reliable Towing übernimmt den Job mit seinem 50-Tonner. Unterdessen versuchen John und Kurtis im Schneegestöber, einen umgekippten Anhänger wieder aufzustellen.

