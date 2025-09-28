Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 4vom 28.09.2025
40 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Die Abschleppcrews in British Columbia bereiten sich auf den Winter vor. Im Herbst, genau ein Jahr nach der verheerenden Naturkatastrophe, ziehen sie Bilanz der Aufräumarbeiten und bewältigen gemeinsam schwierige Bergungsaufgaben: Ein umgekippter Sattelschlepper muss aufgerichtet und ein weiterer aus einem äußerst tiefen Graben gezogen werden. Al Quiring befreit zudem einen mit 60 Tonnen extrem schweren Asphaltkipper aus dem Schlamm.

