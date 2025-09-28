Highway Heroes Canada
Folge 5: Am Limit
39 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Das Team von Reliable Towing bekommt einen besonders kniffligen Auftrag: Ein mit Lebensmitteln beladener Sattelschlepper ist in den Straßengraben gestürzt. Gelingt es Teamleiter Dylan und seinen Männern, das tonnenschwere Wrack zu bergen? Ein Pickup auf einer verschneiten Nebenstraße hält AJ auf Trab. Um den Fahrer aus seiner misslichen Lage zu befreien, muss er sich selbst durch ein übles Schneechaos kämpfen. Hält sein Truck dieser schweren Aufgabe stand?
Weitere Folgen in Staffel 12
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen