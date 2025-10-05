Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 12Folge 9vom 05.10.2025
40 Min.Folge vom 05.10.2025Ab 12

Nach heftigem Schneefall wird Jamie auf den Coquihalla Highway gerufen. Doch bei der schlechten Sicht hat es einen Auffahrunfall gegeben, der ihm den Weg versperrt. Um den gestrandeten Sattelzug zu erreichen, muss Jamie im Alleingang drei Wracks aus dem Weg räumen. Das Team von MSA wird unterdessen nach Abbotsford gerufen, wo ein betrunkener Fahrer in einen Lkw gefahren ist, der vor einem Einfamilienhaus geparkt war.

