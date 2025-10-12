Highway Heroes Canada
Folge 6: Jamies Niederlage
39 Min.Folge vom 12.10.2025Ab 12
Ein Truck ist einen steilen Abhang neben dem Highway hinabgerollt. Jamie versucht ihn zu bergen, doch die Angaben über die Ladung sind fehlerhaft und führen zu einem Desaster. Das Team von Reliable Towing muss einen Sattelschlepper aus einer Seilbarriere befreien, während die Crew von Aggressive Towing einen extrem schweren und langen Road Train aus dem schlammigen Graben zieht.
Weitere Folgen in Staffel 13
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Heroes Canada
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:CA, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Beyond Entertainment Limited, Bildrechte: Beyond Distribution
Enthält Produktplatzierungen