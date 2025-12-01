Ein Flugzeug auf ReisenJetzt ohne Werbung streamen
Highway Heroes Down Under
Folge 9: Ein Flugzeug auf Reisen
44 Min.Folge vom 11.12.2025Ab 12
Die Doku-Serie "Highway Heroes Down Under? begleitet Abschleppdienste in Australien und Neuseeland. Für die waghalsigen Bergungsmanöver benötigen die Mitarbeiter riesige Trucks, außergewöhnliche Fähigkeiten und besonders viel Mut. Die Abschlepper trotzen jeglichen Witterungsbedingungen und müssen auch im schwierigsten Terrain zurechtkommen.
Genre:Reality
Produktion:AU, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Bossanova Limited