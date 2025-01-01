Zum Inhalt springenBarrierefrei
Highway Heroes Down Under

Transport mit Tücken

ProSieben MAXXStaffel 2Folge 9vom 08.01.2026
Transport mit Tücken

Highway Heroes Down Under

Folge 9: Transport mit Tücken

45 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12

Die Doku-Serie "Highway Heroes Down Under? begleitet Abschleppdienste in Australien und Neuseeland. Für die waghalsigen Bergungsmanöver benötigen die Mitarbeiter riesige Trucks, außergewöhnliche Fähigkeiten und besonders viel Mut. Die Abschlepper trotzen jeglichen Witterungsbedingungen und müssen auch im schwierigsten Terrain zurechtkommen.

