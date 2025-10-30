Highway Heroes Norway
Folge 4: Giftige Fracht
43 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
In Thords Bergungsunternehmen geht ein Notruf ein: Die Schneefahrbahn wurde einem Zimmermann zum Verhängnis, der seinen Lieferwagen prompt in den Abgrund steuerte. Die Abschlepp-Profis müssen ihn mit vereinten Kräften wieder auf die Straße hieven. Ole Henrik eilt währenddessen zu einer weiteren Unfallstelle. Ein Lkw ist frontal mit einem Pkw zusammengekracht und die beiden Wracks blockieren nun die Straße.
Genre:Reality, Reise, Natur, im Freien/Outdoor
Produktion:NO, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Ltd. (UK)