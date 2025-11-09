Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Highway Heroes Norway

Anfängerjob

ProSieben MAXXStaffel 5Folge 2vom 09.11.2025
Anfängerjob

AnfängerjobJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Norway

Folge 2: Anfängerjob

44 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Die packende Doku-Serie "Highway Heroes Norway" begleitet Abschleppdienste in Norwegen, deren Mitarbeiter immer wieder Kopf und Kragen riskieren, um Menschen in Not zu retten. Oftmals geraten die Einsätze zu einem Rennen gegen die Zeit, denn nicht selten geht es um Leben und Tod ...

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Norway
ProSieben MAXX
Highway Heroes Norway

Highway Heroes Norway

Alle 5 Staffeln und Folgen