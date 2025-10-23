Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Highway Heroes Norway

ProSieben MAXXStaffel 4Folge 1vom 23.10.2025
Verrücktes Wetter

Verrücktes WetterJetzt kostenlos streamen

Highway Heroes Norway

Folge 1: Verrücktes Wetter

43 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Temperaturschwankungen an der Küste Norwegens machen den Fahrzeugführern große Sorgen. Es ist ein spezieller Winter - auch für den erfahrenen Unternehmer Thord. Der Bergungsarbeiter wird zu einer ungewöhnlichen Unfallstelle gerufen: Ein Pickup ist einen Hang hinabgerutscht und hat nur um wenige Meter ein Haus verfehlt. Jo Roger eilt hingegen einem verunglückten Lkw zu Hilfe. Das Fahrzeug ist aufgrund der schlechten Fahrbahnverhältnisse in den Graben gekippt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Highway Heroes Norway
ProSieben MAXX

Highway Heroes Norway

Alle 2 Staffeln und Folgen