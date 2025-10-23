Highway Heroes Norway
Folge 2: Schneesturm
44 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Das warme Wetter macht Thord zu schaffen, denn sein Unternehmen floriert hauptsächlich bei Unwettern, Schneefall und Glatteis. Als ein Sturm aufzieht wird der Abschlepp-Profi zum ersten Einsatz nach Langem gerufen: Ein Autoanhänger ist in den Graben gekippt und droht mitsamt seiner Fracht, einen Hang hinabzustürzen.
Genre:Reality, Reise, Natur, im Freien/Outdoor
Produktion:NO, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Walt Disney Company Ltd. (UK)