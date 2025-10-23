Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXXStaffel 4Folge 2vom 23.10.2025
44 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Das warme Wetter macht Thord zu schaffen, denn sein Unternehmen floriert hauptsächlich bei Unwettern, Schneefall und Glatteis. Als ein Sturm aufzieht wird der Abschlepp-Profi zum ersten Einsatz nach Langem gerufen: Ein Autoanhänger ist in den Graben gekippt und droht mitsamt seiner Fracht, einen Hang hinabzustürzen.

