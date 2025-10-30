Staffel 4Folge 3vom 30.10.2025
Highway Heroes Norway
Folge 3: Verkettung unglücklicher Umstände
43 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
Norwegens Küstenstraßen werden im Winter vor allem ausländischen Fahrern zum Verhängnis. Diese können die Wetterverhältnisse und ihre Auswirkungen auf die Fahrbahn kaum abschätzen. Immer wieder kommt es zu lebensbedrohlichen Unfällen, die Abschlepp-Profi Thord und sein Team an ihre Grenzen bringen. Glatteis zwingt abermals einen Lastwagen in die Knie. Kein Wunder, denn dieser ist ohne Schneeketten unterwegs ...
Highway Heroes Norway
