Highway Heroes Norway
Staffel 4Folge 5vom 04.12.2025
Folge 5: Fischtransport

43 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 12

Thord ist auf dem Weg zu einer Unfallstelle und findet ein höchst ungewöhnliches Bild vor: Ein Anhänger hat sich von seinem Führerhaus gelöst und ist in den Graben abgerutscht. Auch der Rest der Abschlepp-Profis ist im Einsatz, denn ein Lkw ist von der Straße abgekommen. Beim Aufprall wurde der Anhänger beschädigt und die Crew muss besonders vorsichtig arbeiten, um die Fracht nicht zu verlieren.

