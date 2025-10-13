Staffel 10Folge 6vom 13.10.2025
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Highway Patrol
Folge 6: Folge 6
21 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Ein Motorradfahrer gibt Vollgas, als die Polizei ihn kontrollieren will. Die Fahrt endet kurz darauf in den Büschen. Jetzt muss der Fahrer für sechs Monate ins Gefängnis. Australiens ältester Fahranfänger gerät ins Visier der Polizei.
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Highway Patrol
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1