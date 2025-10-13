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Highway Patrol

Sport1Staffel 10Folge 6vom 13.10.2025
Folge 6

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Highway Patrol

Folge 6: Folge 6

21 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12

Ein Motorradfahrer gibt Vollgas, als die Polizei ihn kontrollieren will. Die Fahrt endet kurz darauf in den Büschen. Jetzt muss der Fahrer für sechs Monate ins Gefängnis. Australiens ältester Fahranfänger gerät ins Visier der Polizei.

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