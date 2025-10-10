Staffel 10Folge 7vom 10.10.2025
Folge 7Jetzt kostenlos streamen
Highway Patrol
Folge 7: Folge 7
21 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12
Officer Sam Thorley verfolgt ein Fahrzeug, das mit 145 km/h in der 60er-Zone erwischt wurde. Der Fahrer hat mit ernsten Folgen zu rechnen. Ein Handwerker rastet aus, als sein Transporter konfisziert wird. Eine Katze sorgt für Chaos im Berufsverkehr.
Weitere Folgen in Staffel 10
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Patrol
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1