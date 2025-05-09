Staffel 8Folge 11vom 09.05.2025
Folge 11Jetzt kostenlos streamen
Highway Patrol
Folge 11: Folge 11
20 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Die Victoria Police wird zu einem nächtlichen Verkehrsunfall gerufen und findet dort zerbeulte Autos, verbogene Straßenschilder und umgerissene Poller vor. Der Wagen, der für diese Trümmer sorgte, kommt erst mehrere hundert Meter weiter zum Stehen.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Patrol
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1