Staffel 9Folge 1vom 18.09.2025
Folge 1Jetzt kostenlos streamen
Highway Patrol
Folge 1: Folge 1
21 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12
In dieser Episode kommen die Beamten der Victoria Police gleich zwei Rauschgiftsündern auf die Spur. Ein Mann möchte vor einer Gruppe Mädels angeben, doch sein Imponiergehabe geht schief. Eine Mutter wird mit Methamphetamin im Körper erwischt.
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Highway Patrol
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sport1