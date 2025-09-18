Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Highway Patrol

Sport1Staffel 9Folge 1vom 18.09.2025
Folge 1

Folge 1Jetzt kostenlos streamen

Highway Patrol

Folge 1: Folge 1

21 Min.Folge vom 18.09.2025Ab 12

In dieser Episode kommen die Beamten der Victoria Police gleich zwei Rauschgiftsündern auf die Spur. Ein Mann möchte vor einer Gruppe Mädels angeben, doch sein Imponiergehabe geht schief. Eine Mutter wird mit Methamphetamin im Körper erwischt.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Highway Patrol
Sport1

Highway Patrol

Alle 2 Staffeln und Folgen