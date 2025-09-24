Staffel 9Folge 3vom 24.09.2025
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Highway Patrol
Folge 3: Folge 3
21 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12
Eine Dashcam hat einen schweren Unfall dokumentiert, bei dem ein SUV bei voller Fahrt in einen Lkw kracht. Polizist Paul eilt zum Unglücksort. Ein Ferrari ist liegengeblieben und blockiert den Stadtverkehr samt Trambahn in Melbourne.
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Highway Patrol
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-10: Sport1