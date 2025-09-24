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Highway Patrol

Sport1Staffel 9Folge 3vom 24.09.2025
Folge 3

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Highway Patrol

Folge 3: Folge 3

21 Min.Folge vom 24.09.2025Ab 12

Eine Dashcam hat einen schweren Unfall dokumentiert, bei dem ein SUV bei voller Fahrt in einen Lkw kracht. Polizist Paul eilt zum Unglücksort. Ein Ferrari ist liegengeblieben und blockiert den Stadtverkehr samt Trambahn in Melbourne.

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