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Highway Patrol

Sport1Staffel 9Folge 5vom 25.09.2025
Folge 5

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Highway Patrol

Folge 5: Folge 5

20 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12

Alkohol am Steuer ist gefährlich. Die Beamten ziehen eine stark alkoholisierte Frau aus dem Verkehr. Bereits ihr Parkmanöver am Straßenrand lässt Rückschlüsse auf ihren Zustand zu. Die Polizisten beenden die Sauftour der Dame.

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