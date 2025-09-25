Staffel 9Folge 5vom 25.09.2025
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Highway Patrol
Folge 5: Folge 5
20 Min.Folge vom 25.09.2025Ab 12
Alkohol am Steuer ist gefährlich. Die Beamten ziehen eine stark alkoholisierte Frau aus dem Verkehr. Bereits ihr Parkmanöver am Straßenrand lässt Rückschlüsse auf ihren Zustand zu. Die Polizisten beenden die Sauftour der Dame.
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Highway Patrol
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-10: Sport1