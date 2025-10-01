Staffel 9Folge 7vom 01.10.2025
Highway Patrol
Folge 7: Folge 7
21 Min.Ab 12
Ein Autofahrer ist zum wiederholten Mal ohne gültigen Führerschein unterwegs. Seine Luxus-Karosse wird abgeschleppt und 30 Tage lang beschlagnahmt. Außerdem muss der Fahrer eine Strafe in Höhe von über 1.000 Australischen Dollar zahlen.
Highway Patrol
