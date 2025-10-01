Staffel 9Folge 8vom 01.10.2025
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Highway Patrol
Folge 8: Folge 8
21 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12
Als ein Motorradfahrer direkt vor den Augen der Beamten beschleunigt und einen filmreifen Stunt absolviert, verstehen diese keinen Spaß. Officer Pete und sein Kollege Andy halten einen Pkw-Fahrer zur Routinekontrolle an. Sie haben einen Verdacht.
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Highway Patrol
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-10: Sport1