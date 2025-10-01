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Highway Patrol

Sport1Staffel 9Folge 8vom 01.10.2025
Folge 8

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Highway Patrol

Folge 8: Folge 8

21 Min.Folge vom 01.10.2025Ab 12

Als ein Motorradfahrer direkt vor den Augen der Beamten beschleunigt und einen filmreifen Stunt absolviert, verstehen diese keinen Spaß. Officer Pete und sein Kollege Andy halten einen Pkw-Fahrer zur Routinekontrolle an. Sie haben einen Verdacht.

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