Staffel 9Folge 9vom 03.10.2025
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Highway Patrol
Folge 9: Folge 9
21 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12
Ein qualmender Burnout auf offener Straße erregt natürlich die Aufmerksamkeit der Polizei. Der Fahrer des getunten Pickup-Trucks muss ein Bußgeld zahlen und 18 Monaten den Führerschein abgeben. Ein herrenloser Hund hält die Beamten auf Trab.
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Highway Patrol
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 9: Sport1