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Highway Patrol

Sport1Staffel 9Folge 9vom 03.10.2025
Folge 9

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Highway Patrol

Folge 9: Folge 9

21 Min.Folge vom 03.10.2025Ab 12

Ein qualmender Burnout auf offener Straße erregt natürlich die Aufmerksamkeit der Polizei. Der Fahrer des getunten Pickup-Trucks muss ein Bußgeld zahlen und 18 Monaten den Führerschein abgeben. Ein herrenloser Hund hält die Beamten auf Trab.

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