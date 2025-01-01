Higurashi: When They Cry - GOU
1 StaffelAb 16
Higurashi: When They Cry - GOU
Als Keiichi aus der Stadt in das Örtchen Hinamizawa zieht, ahnt er nicht, welche Konsequenzen das für ihn haben wird. Anfangs verläuft das Leben des Schülers in dem kleinen Dorf unauffällig: Er freundet sich mit seinen Klassenkameradinnen an und lernt die örtlichen Sitten und Bräuche kennen. Dazu gehört auch das Watanagashi-Fest, das jedoch einen schaurigen Hintergrund hat, wie Keiichi bald erfahren muss.
Genre:Anime, Drama, Horror, Thriller
Produktion:JP, 2020
16
Copyrights:© AniMoon Publishing GmbH