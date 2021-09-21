Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Ehepaar möchte sein Haus verkaufen und in die Berge ziehen, aber ihr altes Eigenheim kann nicht mit den neuen Häusern in der Nachbarschaft konkurrieren. Um einen guten Preis zu bekommen, modernisieren Lyndsay und Leslie das Haus und gestalten es in im angesagten Landhaus-Stil, damit es für anspruchsvolle Käufer attraktiv wird – und mit Charme überzeugt. Denn damit können selbst die Neubauten in der unmittelbaren Nachbarschaft nicht mithalten.

