Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 24.08.2021: Die schwarze Wand
21 Min.Folge vom 24.08.2021
Leslie und Lyndsay helfen einer Familie, die ihr Haus an einer stark befahrenen Straße verkaufen will. In der Hoffnung, die Käufer vom Straßenlärm abzulenken, treffen die Zwillinge einige mutige Designentscheidungen, um das veraltete Ranchhaus in ein stilvolles Zuhause zu verwandeln, das eine neue Familie lieben wird. Da das Haus dank des tollen Holzbodens viel Potenzial hat und sich die Expertinnen mit Häusern dieser Art auskennen, haben sie sofort einen Plan: Es braucht mehr offene Räume, neue Farbe an den Wänden und eine moderne Küche, um Käufer:innen anzuziehen.
