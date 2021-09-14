Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 14.09.2021: Vater in Geldnot
21 Min.Folge vom 14.09.2021
Ein Vater und seine beiden erwachsenen Töchter kämpfen mit dem Verkauf ihres Familienhauses in Gleneagle. Leslie und Lyndsay arbeiten daran, das veraltete Haus aus den 90er-Jahren in einen Rückzugsort an der Küste zu verwandeln, in den eine neue Familie einziehen kann. Dafür modernisieren sie Schlafzimmer und Bad und zeigen, wie man kostengünstig mit einem neuen Anstrich den Look eines Hauses komplett verändern kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.