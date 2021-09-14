Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 14.09.2021: Tischlein deck dich
21 Min.Folge vom 14.09.2021
Eine dreiköpfige Familie ist mit der Geburt ihres Sohns aus ihrem kleinen Haus nahe der Autobahn herausgewachsen, aber große Probleme im Außenbereich und eine dunkle Innenausstattung machen es kompliziert, das Haus zu verkaufen. Leslie und Lyndsay verschönern und restaurieren das Haus, aber die richtige Preisgestaltung zu finden wird schwierig, da es in der Nachbarschaft keine vergleichbaren Objekte gibt und sich die Zwillinge in der Gegend bislang wenig auskennen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
