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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Die Oben-ohne-Küche

HGTVFolge vom 21.09.2021
Die Oben-ohne-Küche

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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 21.09.2021: Die Oben-ohne-Küche

21 Min.Folge vom 21.09.2021

Tracy und Robert haben sich ihr Traumhaus gekauft. Ihr Altes müssen sie aber noch loswerden. Das Problem: Keiner will es kaufen! Die Zwillinge Lyndsay und Leslie sollen dem Ehepaar helfen, das altmodische Split-Level-Haus auf den neuesten Stand zu bekommen, um neue Eigentümer zu finden. Um das Interesse junger Familien für das Haus zu gewinnen, wollen die Immobilienmaklerinnen ihnen etwas außergewöhnlich Schönes bieten: offene Räume, moderne Küche, bezugsfertig. Geht der Plan einer modernen Renovierung mit minimalistischen Elementen auf?

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