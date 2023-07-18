Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Der Taubenschlag

HGTVFolge vom 18.07.2023
Der Taubenschlag

Der TaubenschlagJetzt kostenlos streamen

Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 18.07.2023: Der Taubenschlag

44 Min.Folge vom 18.07.2023

Nach fünfzig Jahren individueller Anpassungen, unvollendeter Projekte und veralteter Materialien werden Leslie und Lyndsay gebeten, einer alten Freundin und ihrem Vater beim Verkauf ihres Familienhauses zu helfen. Den größten Schatten auf das Anwesen wirft jedoch ein großer Taubenstall und die darin lebenden Vögel, die viele Interessenten verscheucht haben. Inspiriert von dem beeindruckenden, mit Zedernholz ausgekleideten Kamin des Eigentümers und der Holzgarage entwirft Lyndsay ein Design, bei dem helle Farben und gemusterte Fliesen das vorhandene Holz ergänzen. In der Zwischenzeit brütet Leslie einen Plan aus, um den Taubenschlag umzuwandeln.

Alle verfügbaren Folgen