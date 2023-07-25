Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 25.07.2023: Das Geheimversteck
44 Min.Folge vom 25.07.2023
Ein Ehepaar ist hin- und hergerissen, ob es sein großes Haus vor dem Verkauf zuerst umbauen soll. Doch Lyndsay und Leslie sind überzeugt, dass das Anwesen mit einer hochwertigen Auffrischung eine große Preissteigerung – und sogar einen Verkauf in Millionenhöhe bringen kann. Die Zwillinge verleihen den Räumen und ein modernes pazifisches Design, sorgen für eine größere Küche, ein modernes Bad und einen auffälligen Akzent im Foyer. Und während Leslie versucht, Lyndsay von ihrer Leidenschaft für den Radsport zu überzeugen, setzen die Zwillinge all-in und gehen von Tür zu Tür, um die Millionen-Gebote einzuholen.
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
