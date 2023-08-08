Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 08.08.2023: Wie in Oxford
44 Min.Folge vom 08.08.2023
Ein Computer-Ingenieur, der ein seit den 70er-Jahren unverändertes Haus besitzt, möchte es loswerden und umziehen. Die Zwillinge erkennen sofort das Potenzial der Architektur und des riesigen gewölbten Wohnzimmers. Sie heben die abgesenkten Böden an und heben die Decke an, um mehr Raumhöhe zu schaffen. Außerdem verleihen sie der engen Küche einen neuen, offenen Look. Lyndsay entscheidet sich für ein Dark-Academia-Stil mit raffinierten Fliesenmustern und einer neuen Whiskey-Bar, während Leslie Kompromisse für eine erschwingliche, hochwertige Dusche und einen neuen Außenanstrich eingeht, ohne das Haus komplett neu zu streichen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.