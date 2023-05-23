Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 23.05.2023: Der Mega-Gewinn
44 Min.Folge vom 23.05.2023
Sonja und Nate wenden sich an ihre alten Schulfreundinnen Lyndsay und Leslie, damit sie ihnen helfen, ihr derzeitiges Haus zu verkaufen. Es ist ein älteres dreistöckiges Haus in einer Nachbarschaft voller Neubauten. Der Plan der Zwillinge beinhaltet einen Trick, um das versunkene Wohnzimmer auf eine Ebene mit dem Rest des Hauses zu bringen. Lyndsay, die ebenfalls ihre Highschool-Liebe geheiratet hat, lässt sich nicht lumpen und bereitet sich auf die Erneuerung ihres Eheversprechens vor – mit überraschender Hilfe ihrer Schwester. Doch in dem Haus, bei dessen Verkauf sie helfen, sorgt Lyndsay selbst für eine Überraschung: Sie will in letzter Minute die Außenfassade des Hauses streichen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.