Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 30.05.2023: Leslie geht baden
44 Min.Folge vom 30.05.2023
Leslie und Lyndsay haben eine Mission: Sie wollen ein großes Haus aus den 70er-Jahren in eine rentable Investition verwandeln. Die Eigentümer, eine Immobilienmaklerin und ihr Ehemann, haben das Haus zwar für Unterhaltungszwecke gebaut, es aber nie wirklich genutzt. Da ihre Tochter inzwischen ausgezogen ist und der Ruhestand bevorsteht, sehen die Zwillingsschwestern die Herausforderung darin, die großen Räume und veralteten Einrichtungen zu modernisieren. Sie überholen die Küche und das Bad und setzen alle Tricks ein, um die vorhandenen Holzdetails und 70er-Jahre-Spiegel in einen neuen und luxuriösen Look zu verwandeln.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.