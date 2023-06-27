Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 27.06.2023: Ein Traum im Wald
45 Min.Folge vom 27.06.2023
Die Zwillinge sehen großes Potenzial in einer Hütte im Wald außerhalb des ländlichen Snohomish. Sie beginnen damit, das Haus zu verschönern, indem sie den Hüttencharakter mit Anklängen an die Moderne der Jahrhundertmitte unterstreichen. Mit farbenfrohen Schränken, einer neuen Kücheneinrichtung und einem eleganten, begehbaren Kleiderschrank setzen sie besondere Akzente. Die größte Überraschung kommt, als die Bauherrin ein Angebot erhält, das größer ist, als sie es sich je hätte vorstellen können.
