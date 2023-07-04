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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Die schönste Ente der Welt

HGTVFolge vom 04.07.2023
Die schönste Ente der Welt

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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 04.07.2023: Die schönste Ente der Welt

45 Min.Folge vom 04.07.2023

Ein Paar, das die Zwillinge seit ihrer Jugend kennen, braucht Hilfe bei einem Verkauf. Lyndsey und Leslie sind überzeugt, dass sie mit einer bescheidenen Investition und einem überschaubaren Zeitrahmen eine perfekte jüngere Zielgruppe anlocken können. Sie erneuern den begehbaren Kleiderschrank und beide Badezimmer und in der Küche werden die Küchenschränke und der Kamin wiederverwendet und mit Lyndsays farbenfroher, eklektischer Vision optisch aufgewertet. Doch Leslie macht sich Sorgen, ob die Farbkombination aus Rosa und Grün vielleicht doch zu gewagt ist?

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