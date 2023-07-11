Hilfe, keiner kauft mein Haus!
Folge vom 11.07.2023: Royale Eleganz
44 Min.Folge vom 11.07.2023
Leslie und Lyndsay helfen einem Ehepaar beim Verkauf ihres Zuhauses aus den 70er-Jahren, damit sie ihren Ruhestand in vollen Zügen genießen können. Während Leslie die beiden davon überzeugt, dass ihr holzgetäfeltes Haus mit nur einem funktionierenden Badezimmer komplett umgestaltet werden muss, entwirft Lyndsay ein royal-elegantes Design mit aufwändigen Fliesen und trendigen blauen Schränken. In der Zwischenzeit versucht Lyndsay, Leslie von der Idee zu überzeugen, dass sie ihren Ruhestand auf der Straße verbringen könnten.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-5: Warner Bros. Discovery, Inc.