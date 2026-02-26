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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Opa wird 90

HGTVFolge vom 26.02.2026
Opa wird 90

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Hilfe, keiner kauft mein Haus!

Folge vom 26.02.2026: Opa wird 90

44 Min.Folge vom 26.02.2026

Ein Vater möchte sich von seinem langjährigen Zuhause trennen, um einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen. Das Haus vereint Spuren vieler Jahrzehnte, was den Verkauf erschwert. Lyndsay und Leslie sorgen für Klarheit und einen zeitgemäßen Look, der Geschichte respektiert und neue Käufer:innen anspricht.

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