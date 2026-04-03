Eingesperrt! Leben hinter GitternJetzt kostenlos streamen
HINTER SCHLOSS UND RIEGEL
Folge vom 03.04.2026: Eingesperrt! Leben hinter Gittern
47 Min.Folge vom 03.04.2026Ab 12
In Deutschland sitzen rund 75.000 Menschen im Gefängnis. Eines der am schärfsten bewachten Gefängnisse ist die JVA im niedersächsischen Celle. Dort verbüßt auch ein Sexualtäter seine Strafe. Die Reportage begleitet ihn sowie einige seiner Mitgefangenen und zeigt den schwierigen und riskanten Job des Sicherheitspersonals. Alltag im Gefängnis: Wie das Leben hinter Gittern abläuft.
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12